Долги за коммуналку: эксперт объяснила, как избежать отключения услуг

В Украине снова будут отключать электроэнергию за долги. Кабинет министров разрешил энергопоставщикам отключать потребителей с задолженностью от электросетей. Однако это касается только жителей областей, в которых не ведутся боевые действия и не находятся под временной оккупацией.

Как избежать отключения коммунальных услуг при задолженности в эфире телемарафона, рассказала экспертка в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

"Да, действительно есть тенденция к тому, что в прифронтовой зоне лучше платят за жилищно-коммунальные услуги, а на западе Украины все меньше и меньше платят за жилищно-коммунальные услуги. В том числе за электроэнергию. Я хочу здесь успокоить население. Те, у кого нет объективной возможности платить за потребленные услуги и они беспокоятся, что во время отопительного сезона им отрежут электричество или газ. Что делать, не надо ждать пока отрежут поставки. Пожалуйста, обратитесь к поставщику этих услуг с предложением произвести реструктуризацию долга. Как правило, поставщики услуг идут навстречу в таких вопросах, — пояснила она.

По ее словам, поставщики коммунальных услуг оценивают объективную ситуацию и доходы человека или семьи.

"Например, вы не подпадаете под субсидию. Обращайтесь к поставщику услуг, вам оформят договор реструктуризации на год, на два, на три, смотря какая у вас сумма задолженности, какие у вас доходы, и вам никто ничего отключать не будет. Но не ждите пока вам отключат, потому что потом придется платить всю сумму долга и заново за подключение к сети", — резюмировала Кристина Ненно.

Напомним, украинцам будут отключать свет за долги – кто первый в списке.

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