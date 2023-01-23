Украинцам готовят закон о рассрочке или списании долгов за коммуналку

Накопившиеся в военное время долги за коммуналку планируют растрочить или списать. Именно такое решение готовится народными депутатами.

Решение о списании или реструктуризации долгов планируется ввести посредством изменений в законодательство.

Авторы законопроекта считают, что нужно поддержать украинцев в трудные времена. Они апеллируют к тому, что с началом полномасштабного вторжения многие украинцы оказались в тяжелом финансовом положении из-за потери привычного уровня доходов. К этому добавилась инфляция, и количество людей, оказавшихся на грани обнищания, увеличилось. Хотя для таких граждан и существуют механизмы субсидий, даже они не дают возможности оплатить коммунальные услуги в полном объеме.

Изменения заложены в проект «О внесении изменений в Закон Украины «О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию», №8367

Согласно проекту будут существовать два варианта, которые будут работать параллельно друг другу.

Реструктуризация долга. Владельцы и арендаторы жилья будут иметь возможность реструктуризировать сумму долга, накопившуюся за военное время, на 5 лет. Срок и сумма, которую можно реструктуризировать будет зависеть от уровня доходов собственника жилья. Этот механизм будет касаться платежей за воду, газ и электроэнергию, но не долгов за квартплату. При этом задолженность не будет препятствовать начислению субсидий для граждан, которым она назначена. Списание задолженности. Этот вариант будет относиться к тем, чье жилье расположено в зоне, где велись или ведутся боевые действия. Будут списывать долги за все жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за квартплату. Однако смогут списать только ту сумму, которая накопилась за время ведения боевых действий. Например, для жителей Киевщины, Черниговщины или Сумщины, временно оккупированных в начале войны, этот срок составит лишь первые месяцы войны.

Порядок списания долгов и его сроки должны быть определены Кабинетом министров, когда изменения в Закон будут приняты.

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