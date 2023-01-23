Українцям готують закон щодо розтермінування або списання боргів за комуналку

Борги за комуналку, що накопичились у воєнний час, планують розтермінувати або списати. Саме таке рішення готують народні депутати.

Рішення про списання чи реструктуризацію боргів планують ввести у вигляді змін до законодавства.

Автори законопроєкту вважають, що потрібно підтримати українців у скрутні часи. Вони апелюють до того, що з початком повномасштабного вторгнення, багато українців опинились у скрутному фінансовому становищі через втрату звичного рівню доходів. До цього додалась інфляція, і, кількість людей, що опинились на межі зубожіння, збільшилась. Хоча для таких громадян й існують механізми субсидій, навіть вони не допомагають сплачувати комунальні послуги у повному обсязі.

Зміни закладено у проєкт «Про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію», №8367

Згідно з проєктом, існуватимуть два варіанти, що працюватимуть паралельно один одному.

Реструктуризація боргу. Власники та орендарі житла матимуть можливість реструктуризувати суму боргу, що накопичилась за воєнний час, на 5 років. Термін та сума, яку можна реструктуризувати, водночас, буде залежати від рівня доходів власника житла. Цей механізм стосуватиметься платіжок за воду, газ та електроенергію, але не боргів за квартплату. При цьому, заборгованість не перешкоджатиме нарахуванню субсидій для громадян, яким вона призначена. Списання заборгованості. Цей варіант буде стосуватися тих, чиє житло розташоване у зоні, де велись чи ведуться бойові дії. Списуватимуть борги за усі житлово-комунальні послуги, зокрема й за квартплату. Проте, зможуть списати тільки ту суму, яка накопичилась за час ведення бойових дій. Наприклад, для жителів Київщини, Чернігівщини або Сумщини, що були тимчасово окупованими на початку війни, цей термін становитиме лише перші місяці війни.

Порядок списання боргів та його терміни мають бути визначеними Кабінетом міністрів, коли зміни до Закону будуть ухвалені.

Читайте також: