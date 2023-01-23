"Лукашенко держится за Путина": оппозиционер рассказал о общих целях диктаторов Беларуси и РФ

Для диктаторов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина главной целью является спасение своих жизней и сохранение власти. Именно по этой причине Лукашенко почти полностью исполняет прихоти кремлевского "фюрера".

Об этом рассказал советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франек Вячорка в комментарии 24 каналу.

"У Путина и Лукашенко общая цель – выжить, сохранить свою власть любой ценой. Поэтому Лукашенко держится за Путина всеми возможными способами и будет с ним до конца. Но нам не стоит спасать Лукашенко, пусть он тонет вслед за Путиным, вслед за российским кораблем", — сказал советник Тихановской.

Кроме того, по словам Вячорки, у Путина есть еще своя цель – войти в историю.

"Есть цель у Путина – войти в историю таким царем-захватчиком, который расширял российские земли. Он не считает ни Украину, ни Беларусь независимыми государствами", – добавил он.

Оппозиционер указал, что Лукашенко продолжает предавать Беларусь и действовать против национальных интересов страны. Так называемый "президент", захвативший власть в стране, после того, как предоставил оккупантам РФ контроль над Беларусью, сам уже глобально ни на что не влияет.

Вячорка отметил, что Путин хочет видеть Украину такой же страной, как нынешняя Беларусь. В то же время, как отметил советник Тихановской, с украинским народом так не получилось и Украина продолжает сопротивляться россиянам.

"Я понимаю, что цель в Украине и Беларуси та же — захватить и контролировать. Путин хотел видеть Украину такой же зависимой, как лукашенковская Беларусь", — высказал мнение советник Тихановской.

Оппозиционер добавил, что пока Лукашенко будет у власти в Беларуси, до тех пор с ее территории будет всегда угроза для Украины и цивилизованного мира. Пока же, по его словам, Лукашенко держится за российского диктатора Владимира Путина любыми способами и будет делать это в дальнейшем, но в результате "утонет" вместе с кремлевским "фюрером".

Напомним, представитель пресс-службы ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Александр Лукашенко водит российского диктатора Владимира Путина за нос. По словам Юсова, в интересах Путина и России максимально нагнетать тему Беларуси, но Лукашенко уже не очень в это играет.

В свою очередь, военный аналитик Петр Черник заявил, что Лукашенко отчаянно бьется за свою жизнь. Он прекрасно отдает себе отчет, что Путин может убрать его в любой момент.

"Возможно, Лукашенко дает сигнал на собственное выживание. Чем это все закончится, сказать невероятно трудно", — высказался Черник.

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