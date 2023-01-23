Эстония передала Украине все 155-миллиметровые гаубицы

Эстония передала Вооруженным силам Украины все свои 155-миллиметровые гаубицы. Кроме того, Украина получит артиллерийские снаряды и гранатометы с боеприпасами. Этот пакет военной помощи стал самым большим для Эстонии с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общая военная поддержка Эстонией ВСУ составляет более 1% ВВП этой страны.

"Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине и хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", — сказал посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Что еще получит Украина

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами

средства поддержки артиллерийских подразделений

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине роты танков Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

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