Польша поставит Украине роту танков Leopard – Дуда

Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.
Украина получит роту танков Leopard от Польши
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января.
"Мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции. Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы решили внести в нее пакет танковой роты Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими танковыми ротами вскоре отправится в Украину", — заявил Дуда.
"Одна страна не может обеспечить нас достаточным количеством танков, потому что мы имеем дело с тысячами танков из РФ", – ответил в свою очередь Владимир Зеленский и выразил надежду, что другие союзники поддержат инициативу Польши.
Отметим, что танковая рота обычно состоит из трех взводов по три танка в каждом плюс один танк командира роты. То есть всего 10 танков. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.
Напомним, 11 января президент Зеленский прибыл во Львов. Там вместе с президентами Польши и Литвы он подписал декларацию Люблинского треугольника.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда пообещал поддерживать Украину и дальше и передавать оружие для защиты от России.
Когда Украина получит "леопарды"
Ранее в правительстве Германии заявили, что не знают о запросах отправить Украину танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на Шольца, чтобы Берлин предоставил Украине танки Leopard.
Финляндия не прочь передать Украине танки Leopard 2, однако с условием, что такое решение должно быть принято совместно в Европе.