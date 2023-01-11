Польша поставит Украине роту танков Leopard – Дуда

Украина получит роту танков Leopard от Польши

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января.

"Мы действительно приняли решение о передаче такой поддержки Украине со стороны Польши. Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции. Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы решили внести в нее пакет танковой роты Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими танковыми ротами вскоре отправится в Украину", — заявил Дуда.

"Одна страна не может обеспечить нас достаточным количеством танков, потому что мы имеем дело с тысячами танков из РФ", – ответил в свою очередь Владимир Зеленский и выразил надежду, что другие союзники поддержат инициативу Польши.

Отметим, что танковая рота обычно состоит из трех взводов по три танка в каждом плюс один танк командира роты. То есть всего 10 танков. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 единиц.

Напомним, 11 января президент Зеленский прибыл во Львов. Там вместе с президентами Польши и Литвы он подписал декларацию Люблинского треугольника.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда пообещал поддерживать Украину и дальше и передавать оружие для защиты от России.

Когда Украина получит "леопарды"

Ранее в правительстве Германии заявили, что не знают о запросах отправить Украину танки Leopard. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard. Руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на Шольца, чтобы Берлин предоставил Украине танки Leopard.

Финляндия не прочь передать Украине танки Leopard 2, однако с условием, что такое решение должно быть принято совместно в Европе.

Leopard 2 для защиты от России: ЕС и НАТО поддерживают предоставление танков для Украины