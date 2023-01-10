Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard

Берлин делать это только с союзниками.

Немецкий канцлер Олаф Шольц не исключил передачи ВСУ танков Leopard. Впрочем, Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, а только с союзниками.

Об этом Шольц заявил во время мероприятия Социал-демократической партии (СДПГ), пишет Reuters.

"Германия не пойдет на это сама. Германия будет всегда оставаться единой со своими друзьями и союзниками", — сказал Шольц.

Мол, противоположное было бы безответственно в столь опасной ситуации. По его словам, он по-прежнему убежден в необходимости координировать поставки оружия в Украину с союзниками. Они, подчеркнул канцлер, потратили "долгое время на подготовку, обсуждение и организацию этого".

Напомним, во время разговора с Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patrio t. Берлин также будет поставлять бронетранспортеры Marder.

Руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на Шольца, чтобы Берлин предоставил Украине танки Leopard.

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