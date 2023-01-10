Шольц назвав умову передавання Україні танків Leopard

Берлін робити це лише із союзниками.
Німецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.
Про це Шольц заявив під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН), пише Reuters.
"Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками", - сказав Шольц.
Мовляв, протилежне було б безвідповідально в такій небезпечній ситуації. За його словами, він як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї до України з союзниками. Вони, наголосив канцлер, витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".
Нагадаємо, під час розмови з Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Берлін також буде постачати бронетранспортери Marder.
Керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявивла, що Бундестаг буде далі тиснути на Шольца, аби Берлін надав Україні танки Leopard.
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