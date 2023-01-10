Шольц назвав умову передавання Україні танків Leopard

Німецький канцлер Олаф Шольц не виключив передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.

Про це Шольц заявив під час заходу Соціал-демократичної партії (СДПН), пише Reuters.

"Німеччина не піде на це сама. Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками", - сказав Шольц.

Мовляв, протилежне було б безвідповідально в такій небезпечній ситуації. За його словами, він як і раніше, переконаний у необхідності координувати постачання зброї до України з союзниками. Вони, наголосив канцлер, витратили "довгий час на підготовку, обговорення та організацію цього".

Нагадаємо, під час розмови з Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot. Берлін також буде постачати бронетранспортери Marder.

Керівниця оборонного комітету Агнес Штрак-Ціммерманн заявивла, що Бундестаг буде далі тиснути на Шольца, аби Берлін надав Україні танки Leopard.

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