Мін'юст подав позов про конфіскацію активів Дерипаски в Україні: про що йдеться

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення активів російського олігарха Олега Дерипаски на користь держави.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

У міністерстві зазначили, що з отриманих відповідей на запити та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що Олег Дерипаска, який також перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Польщі, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії,

підтримує путінський режим, оскільки залучений до одержання вигоди від уряду Росії та виробництва бронетехніки, яка застосовується країною-агресоркою у війні проти України.

Під час розслідування Міністерство юстиції зібрало докази того, що підконтрольна Дерипасці група "Русал" (один із найбільших виробників алюмінію у світі) постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу для виробництва військової техніки, зброї та боєприпасів.

При цьому частину алюмінієвої продукції Русал виготовляє із сировини українського походження – виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".

Міністерство вважає, що це достатні підстави для конфіскації всього українського майна Дерипаски, а саме:

ТОВ "Миколаївський глиноземний завод",

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів",

ПрАТ "Хустський кар`єр",

ПрАТ "Жежелівський кар`єр",

ТОВ "Гуардон Україна",

ТОВ "Компанія "Алюміній України",

ТОВ "Сервісний центр "Металург",

ТОВ "ЧАС ІТ",

ТОВ "Охорона МГЗ",

ТОВ "Центр обліку Миколаїв",

Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм",

ТОВ "Запоріжалюмінторг",

АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат",

нежитлову нерухомість, техніку та ін.

Нагадаємо, у жовтні минулого року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Дерипаски.

За даними ЗМІ, його компанія видобуває в Україні сировину, яку вивозить до Росії для оборонної промисловості.

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