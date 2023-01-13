Курс валют в Україні 13 січня: євро рвонув догори

Національний банк України на 13 січня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.

Євро за добу здорожчав на 8 копійок і коштує 39,35 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 1 копійку від рівня попереднього дня і становить 8,39 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 40,55 грн. Купують за 40,37 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,68 грн. Продають за 42,93 грн.

Курс валют ПриватБанк

Долар ПриватБанк купує за 39,80 грн, продає – за 40,30 грн. Євро купує за 41,60 грн, продає за 42,60 грн.

Курс злотого до гривні

Польський злотий за курсом НБУ коштує 8,39 грн, в обмінниках в середньому за 8,99 грн у покупці та по 9,17 грн у продажу.

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що курс валют в Україні вже не реагує на обстріли РФ. Зазначається, що його коливання протягом року будуть несуттєвими. Член Ради НБУ Василь Фурман каже, що готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

Варто зазначити, що за прогнозом консенсус-групи Focus Economics S. L. U, 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. Втім, такий прогноз найбільш песимістичний. Економісти прогнозують, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

Заморожена гривня: чи відпустить Нацбанк її у вільне плавання?

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