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Експерт перелічив професії, на які буде попит 2023 року

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
2824
Час на прочитання
2 хв
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Експерт перелічив професії, на які буде попит 2023 року

Фото: Credits

Є деякі професії, які актуальні завжди.

В Україні 2023 року буде попит на фахівців у сфері будівництва, логістики, інжинірингу, проєктування, а також у ІТ-галузі.

Про це розповів експерт ринку праці Сергій Марченко в коментарі OBOZREVATEL.

Фахівець пояснив, якщо будуть подальші успіхи на фронті, то вкрай актуальними будуть позиції і робота, пов'язана з будівництвом.

"У нас дуже багато чого треба буде відбудовувати. Це й інфраструктурні об'єкти, і житло, і комерційна нерухомість, тому однозначно в топах буде будівельна галузь", – каже Марченко.

Крім того, через проблеми із авіа- та морським сполученням буде попит на наземну логістику, залізничні перевезення, перевезення вантажними автомобілями.

"Також будуть популярні професії, пов'язані з інжинірингом і проєктуванням, теж це в принципі логічно. І, як завжди, в топі будуть професії, пов'язані з ІТ. Бо це вже стійкий тренд останніх кількох років. Це такі професії, що актуальні завжди, за будь-яких катаклізмів", – додав спеціаліст. 

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Дата публікації
Перегляди
2824
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