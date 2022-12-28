Эксперт перечислил профессии, на которые будет спрос в 2023 году

Есть некоторые профессии, актуальные всегда.
В Украине 2023 будет спрос на специалистов в сфере строительства, логистики, инжиниринга, проектирования. а также в сфере ІТ-отрасли.
Об этом рассказал эксперт рынка труда Сергей Марченко в комментарии OBOZREVATEL.
Специалист объяснил, что если будут дальнейшие успехи на фронте, то крайне актуальными будут позиции и работа, связанная со строительством.
"У нас очень многое нужно будет отстраивать. Это и инфраструктурные объекты, и жилье, и коммерческая недвижимость, поэтому однозначно в топах будет строительная отрасль", – говорит Марченко.
Кроме того, из-за проблем с авиасообщением и морским сообщением будет спрос на наземную логистику, железнодорожные перевозки, перевозки грузовыми автомобилями.
"Также будут популярны профессии, связанные с инжинирингом и проектированием, тоже это в принципе логично. И, как всегда, в топе будут профессии, связанные с ІТ. Потому что это уже устойчивый тренд последних нескольких лет. Это такие профессии, что актуальны всегда, при любых катаклизмах", – добавил специалист.
Читайте также: