Эксперт перечислил профессии, на которые будет спрос в 2023 году

В Украине 2023 будет спрос на специалистов в сфере строительства, логистики, инжиниринга, проектирования. а также в сфере ІТ-отрасли.

Об этом рассказал эксперт рынка труда Сергей Марченко в комментарии OBOZREVATEL.

Специалист объяснил, что если будут дальнейшие успехи на фронте, то крайне актуальными будут позиции и работа, связанная со строительством.

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"У нас очень многое нужно будет отстраивать. Это и инфраструктурные объекты, и жилье, и коммерческая недвижимость, поэтому однозначно в топах будет строительная отрасль", – говорит Марченко.

Кроме того, из-за проблем с авиасообщением и морским сообщением будет спрос на наземную логистику, железнодорожные перевозки, перевозки грузовыми автомобилями.

"Также будут популярны профессии, связанные с инжинирингом и проектированием, тоже это в принципе логично. И, как всегда, в топе будут профессии, связанные с ІТ. Потому что это уже устойчивый тренд последних нескольких лет. Это такие профессии, что актуальны всегда, при любых катаклизмах", – добавил специалист.

Как сообщалось, на сентябрь средний размер зарплаты в Киеве составляет почти 10 тыс. гривен. Самые высокие зарплаты в Киеве, по данным центра, предлагают инженеру по программному обеспечению компьютеров и специалисту по разработке компьютерных программ — 110 тыс. грн. Напомним, в Украине безработных привлекают к общественно полезным работам. Речь идет об обустройстве оборонных сооружений или устранении последствий техногенных катастроф.

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