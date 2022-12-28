Эксперт объяснил, почему Россия использует для ударов по Украине более старые бомбардировщики Ту-95 ТС

Бомбардировщики Ту-95 ТС 80-90-х годов, которыми Россия в последнее время атакует Украину, проще в обслуживании и надежнее, чем более новые Ту-150.

Об этом говорится в материале Defence Express.

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"Орки предпочитают использовать Ту-160 скорее для демонстративных "акций запугивания", а всю "рутинную боевую работу" по типу совместных полетов со стратегической авиацией КНР или обстрелов нашей земли "вывозят" Ту-95МС", — отмечают авторы издания.

Добавляют, что Ту-160 может взять на борт до 12 крылатых ракет типов Х-555 или Х-101, а Ту-95МС значительно меньше, или до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, или до 8 ракет Х-101. на наружных узлах подвески.

"Обычно об этом турбовинтовом бомбардировщике (Ту-95МС — ред.) принято судить, что мол этот самолет очень старый, а значит неэффективный. Но во-первых, "возраст" самолета не всегда прямо пропорционален эффективности, и это показывает пример американского B- 52. А во-вторых, Ту-95МС на самом деле не так уж старый, его серийное производство происходило с 1982 по август 1992. Соответственно, "старейший" борт имеет "возраст" 40 лет, "младший" — 30 лет. И это действительно не намного больше, чем в Ту-160, серийное производство которого происходило в 1987-1992 годах и по какому диапазон срока службы самолетов колеблется на уровне 30-35 лет", - отмечает Defence Express.

The Military Balance 2022 подсчитало, что к концу прошлого года оккупанты располагали 60 самолетами Ту-95МС. Но похоже, что реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа значительно меньше. Для ударов по Украине Россия поднимала в воздух максимум до 20 самолетов Ту-95МС, для совместных полетов со стратегической авиацией КНР в 2022 году – максимум до 10 "бортов". Реальное количество боеспособных Ту-95МС составляет максимум 50% от количества "на бумаге".

Характеристики ракетоносца Ту-95 ТС, история, какие ракеты он несет, почему его используют для обстрелов Украины, читайте в материале ТСН.ua

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