Курс валют в Украине 13 января: евро рванул вверх

Национальный банк Украины на 13 января установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Евро в сутки подорожал на 8 копеек и стоит 39,35 грн.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 8,39 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 40,55 грн. Покупают за 40,37 грн.

За евро в обменниках предлагают 42,68 грн. Продают по 42,93 грн.

Курс валют ПриватБанк

Доллар ПриватБанк покупает за 39,80 грн, продает – по 40,30 грн. Евро покупает за 41,60 грн, продает по 42,60 грн.

Курс злотого к гривне

Польский злотый по курсу НБУ стоит 8,39 грн, в обменниках в среднем за 8,99 грн. в покупке и по 9,17 грн в продаже.

Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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