Джонсон вскоре может посетить Украину – The Guardian

В Украине подтвердили, что Джонсон намерен приехать в Киев, но пока «нет конкретной информации» о датах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен посетить Украину, во время визита он может встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание The Guardian.

"Бывший премьер-министр сказал друзьям, что намерен уехать в Киев в ближайшие месяцы, чтобы продемонстрировать свою публичную поддержку Украине в ее борьбе с российскими агрессорами", — говорится в сообщении.

Сообщается, что возможная поездка Джонсона в Украину вызывает озабоченность среди высокопоставленных консерваторов, которые считают, что это может подорвать авторитет нынешнего премьера Британии Риши Сунака.

В свою очередь, на Даунинг-стрит не знали о запланированной поездке, хотя инсайдеры в правительстве сказали, что они спокойно относятся к тому, что предшественник Сунака представляет Великобританию таким образом.

Украинские источники издания подтвердили, что Джонсон намерен уехать в Киев, но пока «нет конкретной информации» о датах.

Пресс-секретарь Джонсона отказался от комментариев.

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон заскочили по дороге на закрытую вечеринку в The Carlton Club.

Кроме того, мы ранее информировали, что Борис Джонсон удивил новогодним предсказанием, в котором упомянул о Путине и Китае.

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