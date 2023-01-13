Гороскоп на 2023 год для Водолеев по картам Таро

Карты Таро, несмотря на негативное церковное отношение к этому инструменту для гадания, являются популярным средством на протяжении веков. Они содержат немало архетипов и вдохновляли писателей, художников и кинематографистов на разные шедевры.

Это просто отличное средство для познания возможного будущего и самого себя. Предлагаем вам узнать больше о том, что же, возможно, ждет Водолеев 2023 с помощью гороскопа по картам Таро от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2023 года для Водолеев "Колесница"

Эта карта из старших арканов свидетельствует о начале хорошего пути. Она рекомендует преодолеть все противоречия и вместе с партнером сформулировать новые цели, чтобы двигаться дальше.

Движение вперед доставит вам радость, поэтому без колебаний отважьтесь на следующий шаг. Не раздумывайте слишком долго, действуйте. Поскольку в течение следующей недели все будет идти как следует, вы совершите прорыв в отношениях и достигнете цели.

Прекрасным способом отдыха для пары будет совместное катание на велосипедах или машине, можно просто отправиться в пешую прогулку, чтобы обсудить жизненные ситуации.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2023 года для Водолеев "Девятка жезлов"

Эта карта свидетельствует о готовности к действию, защите и осознании этого. Она рассказывает, что какой бы ни был сложный период в вашей жизни, вы сейчас готовы действовать дальше. Вы достаточно развили вашу внутреннюю силу, однако стали слишком осторожными, потому что в прошлом было много разочарований. Не думайте о прошлом, отбросьте свою печаль, а лучше сконцентрируйте ваше внимание на уроках, которые вы оттуда извлекли.

Признайте свои упущения, но сконцентрируйтесь и на потенциале. Преодолейте все трудности и оперативно реагируйте на бурные изменения в вашей жизни. Будьте изобретательны и познайте самого себя.

Прогноз Таро на финансы

Карта 2023 года для Водолеев "Король жезлов"

Для того чтобы зарабатывать средства, вам понадобятся ваша самоуверенность, жизненная сила, мастерство, харизма и желание к самоутверждению. Вот о чем рассказывает эта карта. Только желая радости жизни, можно начинать охоту за деньгами. Воспользуйтесь разумным риском, основанным на интуиции.

Однако также стоит учиться на собственных ошибках, расширять пределы своих возможностей и развивать новые умения и тогда вам все удастся.

Скоро вы получите вожделенный профессионализм и сможете реализовать большие проекты. Ваши оригинальные идеи обретут своих клиентов.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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