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Таропрогноз на 2023 год: что карты нам предвещают

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
547
Время на прочтение
3 мин
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Таропрогноз на 2023 год: что карты нам предвещают

Фото: pexels.com

К советам карт Таро можно прислушаться, ведь это – полезные советы.

Карты Таро – важное зеркало человеческих страхов, желаний и комплексов. Объясняя эти карты, вы сможете увидеть себя в настоящем свете благодаря символическому языку Таро. В некоторых случаях вам может не понравиться то, что вы увидите, но в этом и заключается объективность карт Таро, которые, вероятно, говорят только правду. Поэтому читайте детали в таропрогнозе на следующий год от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2023 года "Четверка кубков"

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Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и определенном эгоизме. "Четверка кубков" рассказывает об определенных внутренних разочарованиях и разрыве, желании двигаться своим путем, неуверенности в себе, необходимости времени для того, чтобы исцелить душевные раны, отказ от старого и людей из прошлого, ощущение беззащитности и т.п., отсутствие инициативы, апатию и застой жизни.

Сейчас вы очень далеко углубились в себя, так что даже настроили стен. Сейчас вы не хотите делиться с окружающими ни мыслями, ни чувствами. Это апофеоз для интровертов.

Однако это следует воспринимать нынешнюю ситуацию слишком близко к сердцу. Это лишь небольшой эмоциональный вызов, не стоит думать, что вас никто не любит и что вы никому не нужны. Следует шире открыть глаза и узнать, что дал вам это время внутреннего путешествия.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2023 года "Семерка жезлов"

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Эта карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это значит, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя. Вам нужно крепко стоять на ногах, чтобы защищать свои права и мнения. Также возможны моменты жесткой критики и провокаций.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

Таропрогноз на финансы

Карта 2023 года "Король жезлов"

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"Король жезлов" рассказывает, что сейчас вы наполнены живой энергией даже с оттенком театральности, которую вы приносите в любое дело. Вы харизматичный и талантливый лидер, именно эти качества характера и помогут вам увеличивать свои финансы.

Также вам придется учиться на своих ошибках, узнать пределы своих возможностей и развивать новые навыки. Благодаря этому вы сможете двигаться дальше и дальше для финансовой устойчивости.

К тому же пора подвергнуться риску для того, чтобы вы получили знания, уверенность в себе и новые достижения. В общем, для достижения результата — рассчитывайте на свои силы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог рассказал, когда в Украине произойдет "экономическое чудо", как в Швейцарии.

Также астролог Влад Росс убежден, что Путин умрет так же загадочно, как и диктатор Сталин.

А известная астрологиня дала прогноз на 2023 год о том, будет ли дальше война или мир.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

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Дата публикации
Просмотры
547
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