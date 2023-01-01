Таропрогноз на 2023 год: что карты нам предвещают

Карты Таро – важное зеркало человеческих страхов, желаний и комплексов. Объясняя эти карты, вы сможете увидеть себя в настоящем свете благодаря символическому языку Таро. В некоторых случаях вам может не понравиться то, что вы увидите, но в этом и заключается объективность карт Таро, которые, вероятно, говорят только правду. Поэтому читайте детали в таропрогнозе на следующий год от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта 2023 года "Четверка кубков"

Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе и определенном эгоизме. "Четверка кубков" рассказывает об определенных внутренних разочарованиях и разрыве, желании двигаться своим путем, неуверенности в себе, необходимости времени для того, чтобы исцелить душевные раны, отказ от старого и людей из прошлого, ощущение беззащитности и т.п., отсутствие инициативы, апатию и застой жизни.

Сейчас вы очень далеко углубились в себя, так что даже настроили стен. Сейчас вы не хотите делиться с окружающими ни мыслями, ни чувствами. Это апофеоз для интровертов.

Однако это следует воспринимать нынешнюю ситуацию слишком близко к сердцу. Это лишь небольшой эмоциональный вызов, не стоит думать, что вас никто не любит и что вы никому не нужны. Следует шире открыть глаза и узнать, что дал вам это время внутреннего путешествия.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта 2023 года "Семерка жезлов"

Эта карта говорит о защите и получении преимуществ. "Семерка жезлов" также рассказывает об отказе сдвинуться с места, желании рассчитывать только на свои силы, брошенный вызов, вынужденную защиту и иногда даже агрессию.

Если в расписании вытащили эту карту, то это значит, что вам придется пойти в глухую защиту и рассчитывать только на себя. Вам нужно крепко стоять на ногах, чтобы защищать свои права и мнения. Также возможны моменты жесткой критики и провокаций.

Не исключена борьба с "внутренними демонами", которые мешают нам двигаться по правильному пути комплексами, страхами, подозрениями и т.д. Вы можете вести борьбу и с собственной совестью. Если бы там не было, защищайте свои планы от противников. Внимательно распределите, как тратить собственные силы.

Таропрогноз на финансы

Карта 2023 года "Король жезлов"

"Король жезлов" рассказывает, что сейчас вы наполнены живой энергией даже с оттенком театральности, которую вы приносите в любое дело. Вы харизматичный и талантливый лидер, именно эти качества характера и помогут вам увеличивать свои финансы.

Также вам придется учиться на своих ошибках, узнать пределы своих возможностей и развивать новые навыки. Благодаря этому вы сможете двигаться дальше и дальше для финансовой устойчивости.

К тому же пора подвергнуться риску для того, чтобы вы получили знания, уверенность в себе и новые достижения. В общем, для достижения результата — рассчитывайте на свои силы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог рассказал, когда в Украине произойдет "экономическое чудо", как в Швейцарии.

Также астролог Влад Росс убежден, что Путин умрет так же загадочно, как и диктатор Сталин.

А известная астрологиня дала прогноз на 2023 год о том, будет ли дальше война или мир.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год