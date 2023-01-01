Таропрогноз на 2023 рік: що карти нам віщують

Карти Таро — важливе дзеркало людських страхів, бажань та комплексів. Тлумачачи ці карти, ви зможете побачити себе в справжньому світлі завдяки символічній мові Таро. Водночас у деяких випадках вам може не сподобатися те, що ви побачите, але в цьому і полягає об'єктивність карт Таро, які, ймовірно, кажуть тільки правду. Тому читайте деталі у таропрогнозі на прийдешній рік від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта 2023 року "Четвірка кубків"

Ця карта свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз та певний егоїзм. "Четвірка кубків" розповідає про певні внутрішні розчарування та розрив, бажання рухатися своїм шляхом, невпевненість в собі, необхідність часу для того, щоб зцілити душевні рани, відмову від старого і людей з минулого, відчуття беззахисності тощо, відсутність ініціативи, апатію та застій у житті.

Зараз ви дуже далеко заглибилися в себе, так, що аж набудували стін. Нині ви не хочете ділитися з оточенням ні думками, ні почуттями. Це апофеоз для інтровертів.

Проте це варто сприймати нинішню ситуацію занадто близько до серця. Це лише невеликий емоційний виклик, не варто думати, що ніхто вас не любить і що ви нікому не потрібні. Варто ширше розплющити очі та дізнатися, що дав для вас цей час внутрішньої подорожі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта 2023 року "Сімка жезлів"

Ця карта говорить про захист та отримання переваг. "Сімка жезлів" також розповідає про відмову зрушити з місця, бажання розраховувати тільки на свої сили, кинутий виклик, вимушений захист та іноді навіть агресію.

Якщо у розкладі витягнули цю карту, то це означає, що вам доведеться піти в глухий захист і розраховувати тільки на себе. Вам потрібно міцно стояти на ногах, щоб захищати свої права та думки. Також можливі моменти жорсткої критики та провокацій.

Не виключена боротьба з "внутрішніми демонами", які заважають нам рухатися правильним шляхом комплексами, страхами, підозрами тощо. Ви можете вести боротьбу і з власною совістю. Якби там не було захищайте свої плани від супротивників. Уважно розподіліть як витрачати власні сили.

Таропрогноз на фінанси

Карта 2023 року "Король жезлів"

"Король жезлів" розповідає, що зараз ви наповнені живою енергією навіть з відтінком театральності, яку ви приносите у будь-яку справу. Ви — харизматичний і талановитий лідер, саме ці якості характеру і допоможуть вам збільшувати свої фінанси.

Також вам доведеться вчитися на своїх помилках, дізнатися межі своїх можливостей і розвивати нові вміння. Завдяки цьому ви зможете рухатися далі й далі для фінансової стабільності.

До того ж настав час піддатися на ризик для того, щоб ви отримали знання, впевненість у собі та нові здобутки. Загалом для досягнення результату — розраховуйте на свої сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше відомий астролог розповів, коли в Україні відбудеться "економічне диво", наче як у Швейцарії.

Також астролог Влад Росс переконаний, що Путін помре так само загадково, як і диктатор Сталін.

А відома астрологиня дала прогноз на 2023 рік про те, чи буде далі війна, чи мир.

Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіаку на 2023 рік