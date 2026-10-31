Три знаки зодіаку вступають у нову еру від 1 листопада: на кого чекає прорив

Гороскоп на 1 листопада 2026 року / © Credits

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Від 1 листопада 2026 року для трьох знаків зодіаку розпочнеться період важливих змін. За прогнозами астрологів, протистояння Місяця у Леві та Плутона у Водолії додасть їм рішучості, сміливості та бажання змінити своє життя.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Астрологи вважають, що цей період особливо сприятливий для тих, хто давно прагнув нових вражень, творчої реалізації або особистого розвитку. Найсильніше вплив астрологічного аспекту відчують Тельці, Терези та Риби.

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Телець

Для Тельців листопад може стати місяцем пригод і несподіваних рішень. Представники цього знака відчують сильне бажання змінити звичне оточення, вирушити в подорож або зустрітися з друзями, які живуть далеко.

Опозиція Місяця до Плутона посилить їхню рішучість. Тельці будуть готові діяти, навіть якщо на шляху виникатимуть перешкоди. Астрологи радять не відкладати давно задумані плани, адже саме від 1 листопада може розпочатися новий етап їхнього життя.

Терези

На Терезів чекає період внутрішніх перетворень. Під впливом Плутона представники цього знака почнуть інакше сприймати себе, свої бажання та майбутнє.

Попри невизначеність, такі зміни не лякатимуть Терезів. Навпаки, вони відчують цікавість до нових можливостей і будуть готові залишити позаду те, що заважає рухатися вперед.

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Астрологи зазначають, що для Терезів це лише початок тривалого процесу особистісного розвитку. Головне — не боятися невідомого та дозволити собі змінюватися.

Риби

Для Риб початок листопада обіцяє стати часом натхнення, творчості та нових починань. Представники цього знака можуть відчути, що настав слушний момент для реалізації ідей, які раніше залишалися лише мріями.

Особливо сприятливим цей період може бути для творчих занять. Риби будуть відкритішими до експериментів, незвичних рішень і пригод, здатних змінити їхні погляди на життя.

За прогнозом астрологів, готовність ризикувати та виходити за межі звичного допоможе Рибам розпочати важливий етап особистих змін.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 1 листопада 2026 року — день темної енергетики, коли нами керують не розум і логіка, а інтуїція та інстинкти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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