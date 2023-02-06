Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит заниматься самокритикой

День, лунные энергии которого способствуют внутреннему освобождению от всего, что мешает жить с легкой душой – комплексов, тревожности, самокопания и самокритики. Последняя особенно осложняет существование тонко чувствующих, ранимых и впечатлительных людей, у которых из-за этого понижается самооценка и, как следствие, снижается успешность во всех сферах жизни.

Сегодня, 6 февраля, относиться к самим себе с пристрастием не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них заниматься самокритикой особенно опасно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – пожалуй, самый мнительный знак Зодиака. Для того чтобы у них резко испортилось настроение, а сами они начали копаться, выискивая причины своих "несчастий", им достаточно самого незначительного повода. Результатом этих процессов может стать жесточайшая депрессия, сопровождающаяся морем слез. Доводить до этого не стоит ни в какой другой день, но сегодня – особенно.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы славятся своей уравновешенностью, но, прежде чем они ее обретут, их изрядно помотает из стороны в сторону, в результате чего они устраивают себе тщательный "разбор полетов". Несложно предположить, что это сказывается на их настроении – да и мировоззрении в целом – не лучшим образом. Хотя бы сегодня звезды советуют не загонять себя в тупик депрессии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – признанные чемпионы Зодиака по самокопанию и самоедству, даже злейшие враги представителей знака не могут сравниться с ними в "таланте" довести себя до внутренней истерики путем откапывания у себя максимального количества недостатков. Впрочем, с таким же успехом они могут отыскать огрехи и у других, и лучше им сегодня заняться именно этим – нежелательно травить себя.

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