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Астрологический прогноз на 6 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
123
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в этот день астрологи рекомендуют приступать к работе над новыми и обязательно глобальными делами. Принимая решения в финансовых и бизнес-вопросах, необходимо соблюдать осторожность – слишком велика вероятность ошибок, которые могут дорого стоить – как в прямом, так и в переносном смысле. Удачным будет общение на всех уровнях – от профессионального до личного. 

Символ дня: виноградная лоза. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, персиковый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки. 

Болезни дня: необходимо опасаться травм и инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме, поэтому нежелательно медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, необходимо исключить из рациона мясо в любом его виде. 

Стрижка дня: неудачный день для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи напрямую зависят от эмоционального состояния человека: если на душе спокойно, то и сновидения будут легкими и светлыми, и наоборот. 

Табу дня: нельзя грустить и тосковать. 

Афоризм дня: "Веселый человек создает себе веселый мир, а мрачный человек создает себе мир мрачный" (шотландский писатель и реформатор Сэмюэл Смайлс). 

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Дата публикации
Просмотры
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