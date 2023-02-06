Астрологический прогноз на 6 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в этот день астрологи рекомендуют приступать к работе над новыми и обязательно глобальными делами. Принимая решения в финансовых и бизнес-вопросах, необходимо соблюдать осторожность – слишком велика вероятность ошибок, которые могут дорого стоить – как в прямом, так и в переносном смысле. Удачным будет общение на всех уровнях – от профессионального до личного.

Символ дня: виноградная лоза.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, персиковый.

Счастливые камни дня: обсидиан, гематит, циркон.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: необходимо опасаться травм и инфекционных заболеваний, которые будут протекать в острой форме, поэтому нежелательно медлить с обращением к врачу.

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, необходимо исключить из рациона мясо в любом его виде.

Стрижка дня: неудачный день для стрижки.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи напрямую зависят от эмоционального состояния человека: если на душе спокойно, то и сновидения будут легкими и светлыми, и наоборот.

Табу дня: нельзя грустить и тосковать.

Афоризм дня: "Веселый человек создает себе веселый мир, а мрачный человек создает себе мир мрачный" (шотландский писатель и реформатор Сэмюэл Смайлс).

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