Астрологічний прогноз на 6 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: Цього дня астрологи рекомендують розпочинати роботу над новими та обов'язково глобальними справами. Ухвалюючи рішення у фінансових та бізнес-питаннях, необхідно бути обережними – занадто велика ймовірність помилок, які можуть дорого коштувати – як у прямому, так і в переносному сенсі. Вдалим буде спілкування всіх рівнях – від професійного до особистого.

Символ дня: виноградна лоза.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, персиковий.

Щасливе каміння дня: обсидіан, гематит, циркон.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: необхідно побоюватися травм та інфекційних захворювань, які перебігатимуть у гострій формі, тому небажано зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: в їжі необхідно дотримуватися помірності, слід виключити з раціону м'ясо у будь-якому його вигляді.

Стрижка: невдалий день для стрижки.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі залежать від емоційного стану людини: якщо на душі спокійно, то і сновидіння будуть легкими і світлими, і навпаки.

Табу дня: не можна сумувати та тужити.

Афоризм дня: "Весела людина створює собі веселий світ, а похмура людина створює собі світ похмурий" (шотландський письменник та реформатор Семюел Смайлс).

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