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Папа Римський прагне зустрітися з Зеленським та Путіним

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Час на прочитання
1 хв
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Папа Римський прагне зустрітися з Зеленським та Путіним

Фото: Associated Press

Франциск хоче побачитися з обома президентами.

Папа Римський Франциск заявив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує Rai News.

«Я відкритий для зустрічі з обома президентами – Україною та Росією», – сказав понтифік.

Також він пояснив, чому досі не відвідав Київ. Мовляв, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зауважив, що просить про діалог.

Нагадаємо, у різдвяному посланні Папа Римський закликав до миру в Україні, нагадавши, що українці зустрічають це Різдво "в темряві, на холоді або вдалині від своїх будинків через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни".

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