Папа Римський прагне зустрітися з Зеленським та Путіним

Папа Римський Франциск заявив, що він готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це інформує Rai News.

«Я відкритий для зустрічі з обома президентами – Україною та Росією», – сказав понтифік.

Також він пояснив, чому досі не відвідав Київ. Мовляв, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. Але Франциск зауважив, що просить про діалог.

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Нагадаємо, у різдвяному посланні Папа Римський закликав до миру в Україні, нагадавши, що українці зустрічають це Різдво "в темряві, на холоді або вдалині від своїх будинків через руйнування, спричинені десятьма місяцями війни".

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