Ворог бив громади Сумщини з мінометів та автоматів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 5 лютого 2023.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація
Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Есманьської, Середино-Будської, Дружбівської. Було зафіксовано 17 прильотів.
- Есманьська громада: близько 9.00 ранку росіяни скинули на громаду 1 міну.
- Середино-Будська громада: о 13.00 ворог бив теж з мінометів − 4 прильоти.
- Дружбівська громада: з 13.40 зафіксовано близько 12 одиничних автоматних черг в напрямку одного із сіл громади.
«На щастя, без втрат та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.
Раніше росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.
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