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Ворог бив громади Сумщини з мінометів та автоматів

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог бив громади Сумщини з мінометів та автоматів

Росіяни обстріляли Сумську область із мінометів та РСЗВ / Фото: Патрульна поліція Сумської області

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 5 лютого 2023.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація

Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Есманьської, Середино-Будської, Дружбівської. Було зафіксовано 17 прильотів.

  • Есманьська громада: близько 9.00 ранку росіяни скинули на громаду 1 міну.
  • Середино-Будська громада: о 13.00 ворог бив теж з мінометів − 4 прильоти.
  • Дружбівська громада: з 13.40 зафіксовано близько 12 одиничних автоматних черг в напрямку одного із сіл громади.

«На щастя, без втрат та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

Раніше росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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Дата публікації
Перегляди
55
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