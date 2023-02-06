Ворог бив громади Сумщини з мінометів та автоматів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 5 лютого 2023.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація

Протягом дня ворог здійснив обстріли 3 територіальних громад області: Есманьської, Середино-Будської, Дружбівської. Було зафіксовано 17 прильотів.

Есманьська громада: близько 9.00 ранку росіяни скинули на громаду 1 міну.

Середино-Будська громада: о 13.00 ворог бив теж з мінометів − 4 прильоти.

Дружбівська громада: з 13.40 зафіксовано близько 12 одиничних автоматних черг в напрямку одного із сіл громади.

«На щастя, без втрат та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць!», - йдеться у повідомленні.

Раніше росіяни хаотично обстріляли населений пункт Ворожба на Сумщині. Поцілили в залізницю й житлові будинки. Також пошкоджень зазнали газопровід та електромережі. Місцеві жителі дивом вціліли після обстрілу свого будинку.

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