Враг бил громады Сумщины из минометов и автоматов

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21.00 5 февраля 2023 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
В течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громаж области: Эсманьской, Середино-Будской, Дружбовской. Было зафиксировано 17 прилетов.
- Эсманьская громада: около 9.00 утра россияне сбросили на общину 1 мину.
- Середино-будская громада: в 13.00 враг бил тоже из минометов – 4 прилета.
- Дружбовская громада: с 13:40 зафиксировано около 12 единичных автоматных очередей в направлении одного из сел общины.
«К счастью, без потерь и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.
Ранее россияне хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.
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