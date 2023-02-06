Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг бил громады Сумщины из минометов и автоматов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
142
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Враг бил громады Сумщины из минометов и автоматов

Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО / Фото: Патрульная полиция Сумской области

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21.00 5 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громаж области: Эсманьской, Середино-Будской, Дружбовской. Было зафиксировано 17 прилетов.

  • Эсманьская громада: около 9.00 утра россияне сбросили на общину 1 мину.
  • Середино-будская громада: в 13.00 враг бил тоже из минометов – 4 прилета.
  • Дружбовская громада: с 13:40 зафиксировано около 12 единичных автоматных очередей в направлении одного из сел общины.

«К счастью, без потерь и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.

Ранее россияне хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

Читайте также:

Вражеские обстрелы 2-3 февраля: россияне терроризировали Сумщину, Харьковщину и Днепропетровщину

Вражеские обстрелы 2-3 февраля: россияне терроризировали Сумщину, Харьковщину и Днепропетровщину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
142
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация