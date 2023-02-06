Враг бил громады Сумщины из минометов и автоматов

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21.00 5 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня враг совершил обстрелы 3 территориальных громаж области: Эсманьской, Середино-Будской, Дружбовской. Было зафиксировано 17 прилетов.

Эсманьская громада: около 9.00 утра россияне сбросили на общину 1 мину.

Середино-будская громада: в 13.00 враг бил тоже из минометов – 4 прилета.

Дружбовская громада: с 13:40 зафиксировано около 12 единичных автоматных очередей в направлении одного из сел общины.

«К счастью, без потерь и разрушений. Верим в наших защитников и защитниц!», — говорится в сообщении.

Ранее россияне хаотично обстреляли населенный пункт Ворожба Сумской области. Попали в железную дорогу и жилые дома. Также повреждения получили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

Читайте также:

Вражеские обстрелы 2-3 февраля: россияне терроризировали Сумщину, Харьковщину и Днепропетровщину