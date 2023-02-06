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Папа Римский стремится встретиться с Зеленским и Путиным

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
433
Время на прочтение
1 мин
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Папа Римский стремится встретиться с Зеленским и Путиным

Фото: Associated Press

Франциск хочет увидеться с обоими президентами.

Папа Римский Франциск заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Rai News.

"Я открыт для встречи с обоими президентами — Украиной и Россией", — сказал понтифик.

Также он объяснил, почему до сих пор не посетил Киев. Мол, поскольку сейчас еще нет возможности приехать в Москву. Но Франциск заметил, что просит о диалоге.

Напомним, в рождественском послании Папа Римский призвал к миру в Украине, напомнив, что украинцы встречают это Рождество "в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

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Дата публикации
Просмотры
433
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