Папа Римский стремится встретиться с Зеленским и Путиным

Папа Римский Франциск заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Rai News.

"Я открыт для встречи с обоими президентами — Украиной и Россией", — сказал понтифик.

Также он объяснил, почему до сих пор не посетил Киев. Мол, поскольку сейчас еще нет возможности приехать в Москву. Но Франциск заметил, что просит о диалоге.

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Напомним, в рождественском послании Папа Римский призвал к миру в Украине, напомнив, что украинцы встречают это Рождество "в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

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