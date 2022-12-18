Папа Франциск не верит в быстрое окончание войны России против Украины

Папа Франциск не видит скорого окончания войны в Украине. Он посетовал, что его призывов к переговорам никто не слушает. Однако он и дальше осуждает российскую агрессию в Украине.

Об этом пишет ABC.

Он сказал, что пока не видит конца войны в ближайшей перспективе. Это ведь не только война Украины и России – это мировая война. По мнению Папы, война начинается тогда, когда империя начинает ослабевать, и когда есть оружие, которое можно использовать, продавать и испытывать.

Напомним, Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, а сэкономленное – передать Украине.

Он также сравнил войну в Украине с ужасом Второй мировой.

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