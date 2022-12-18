Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Папа Франциск не верит в быстрое окончание войны России против Украины

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
248
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Папа Франциск не верит в быстрое окончание войны России против Украины

Фото: Getty Images

Папа Римский продолжает призывать Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Папа Франциск не видит скорого окончания войны в Украине. Он посетовал, что его призывов к переговорам никто не слушает. Однако он и дальше осуждает российскую агрессию в Украине.

Об этом пишет ABC.

Он сказал, что пока не видит конца войны в ближайшей перспективе. Это ведь не только война Украины и России – это мировая война. По мнению Папы, война начинается тогда, когда империя начинает ослабевать, и когда есть оружие, которое можно использовать, продавать и испытывать.

Напомним, Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, а сэкономленное – передать Украине.

Он также сравнил войну в Украине с ужасом Второй мировой.

Читайте также:

Папе Римскому привезли часть мины из Ирпеня, как доказательство "гуманизма россиян"

Папе Римскому привезли часть мины из Ирпеня, как доказательство "гуманизма россиян"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
248
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация