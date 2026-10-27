ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
453
Время на прочтение
1 мин

В Олешках действует режим тишины: Лубинец сообщил, есть ли нарушения

Омбудсман сообщил о первых результатах режима тишины в Олешках.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © ТСН

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области начался режим тишины гуманитарной миссии. По состоянию на вечер 27 октября Украина и Россия полностью соблюдают договоренности.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Режим тишины в Олешках — что известно

По словам омбудсмана, обе стороны придерживаются «режима тишины». Он начался 27 октября в 03:00 и продлится до 22:59 1 ноября. Никаких нарушений прекращения огня пока не зафиксировали.

Эту миссию Украина проводит вместе с российской омбудсманкой Яной Лантратовой в координации с первой леди США Меланией Трамп.

«Надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться все согласно согласованному плану, и нам удастся помочь гражданским гражданам, которые так ожидают помощи в Олешках», — отметил Дмитрий Лубинец.

Перемирие в Олешках — последние новости

Напомним, Украина и РФ согласовали локальное прекращение огня в Олешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Эта миссия должна обеспечить безопасный коридор для эвакуации людей и предоставления необходимой помощи.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины временно останавливают огонь в районе оккупированных Олешек. С трех часов ночи 27 октября здесь начнется гуманитарная операция по спасению местных жителей.

К слову, еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода.

У них нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie