В Олешках действует режим тишины: Лубинец сообщил, есть ли нарушения

Дмитрий Лубинец / © ТСН

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Во временно оккупированных Олешках Херсонской области начался режим тишины гуманитарной миссии. По состоянию на вечер 27 октября Украина и Россия полностью соблюдают договоренности.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Режим тишины в Олешках — что известно

По словам омбудсмана, обе стороны придерживаются «режима тишины». Он начался 27 октября в 03:00 и продлится до 22:59 1 ноября. Никаких нарушений прекращения огня пока не зафиксировали.

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Эту миссию Украина проводит вместе с российской омбудсманкой Яной Лантратовой в координации с первой леди США Меланией Трамп.

«Надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться все согласно согласованному плану, и нам удастся помочь гражданским гражданам, которые так ожидают помощи в Олешках», — отметил Дмитрий Лубинец.

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Напомним, Украина и РФ согласовали локальное прекращение огня в Олешках для эвакуации населения и доставки гуманитарной помощи. Эта миссия должна обеспечить безопасный коридор для эвакуации людей и предоставления необходимой помощи.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины временно останавливают огонь в районе оккупированных Олешек. С трех часов ночи 27 октября здесь начнется гуманитарная операция по спасению местных жителей.

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К слову, еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода.

У них нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

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