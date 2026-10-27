Эти пятнадцать функций автомобиля удивят даже опытных водителей

Скрытые функции автомобиля / © pexels.com

Реклама

Небольшая стрелка на приборной панели помогает найти лючок бензобака, специальное зеркало позволяет следить за пассажирами на заднем сиденье, а электронные системы могут предупреждать об опасности на дороге.

Некоторые возможности авто облегчают ежедневные поездки, другие повышают комфорт и безопасность. Рассказываем о 15 интересных функциях автомобиля, которые следует проверить в собственной машине.

Реклама

Стрелка у индикатора горючего

Если вы садитесь за руль незнакомого автомобиля, определить с какой стороны расположен лючок бензобака, бывает непросто. Производители предусмотрели для этого удобную подсказку: маленькую стрелку у значка топливной колонки на приборной панели.

Реклама

Она указывает на сторону, где находится горловина топливного бака. Благодаря этому можно правильно подъехать к заправочной колонке с первой попытки, даже если вы управляете съемным автомобилем.

Дополнительное зеркало для наблюдения за пассажирами

В некоторых минивэнах и семейных кроссоверах имеется небольшое выпуклое зеркало у основного зеркала заднего вида. Оно помогает видеть пассажиров на задних сиденьях, в частности, детей в детских креслах.

В более современных моделях эту функцию могут выполнять камеры, изображения с которых выводятся на экран автомобиля. Так водитель может контролировать ситуацию в салоне, не поворачивая голову назад. В то же время, во время движения следует сосредотачиваться на дороге, а для длительного наблюдения за детьми лучше остановиться в безопасном месте.

Интеграция смартфона с автомобилем

Если автомобиль поддерживает Apple CarPlay или Android Auto, то его мультимедийная система может работать вместе со смартфоном. На центральном экране доступны совместимые навигационные приложения, музыкальные сервисы, подкасты и другие функции.

Реклама

Это позволяет прокладывать маршруты и управлять воспроизведением аудио, не держа телефон в руках. В зависимости от модели авто и смартфона подключение производится через USB или беспроводным способом.

Если автомобиль поддерживает Apple CarPlay или Android Auto, то его мультимедийная система может работать вместе со смартфоном. На центральном экране доступны совместимые навигационные приложения, музыкальные сервисы, подкасты и другие функции.

Это позволяет прокладывать маршруты и управлять воспроизведением аудио, не держа телефон в руках. В зависимости от модели авто и смартфона подключение производится через USB или беспроводным способом.

Предупреждение о возможной гололедице

Датчик наружной температуры показывает, насколько холодно за пределами автомобиля. В некоторых моделях система также выводит предупреждение, когда температура приближается к нулю или возрастает риск образования гололеда.

Реклама

Водитель может увидеть значок снежинки, сообщения на дисплее или звуковой сигнал. Это особенно полезно осенью и зимой, когда дорожное покрытие на мостах, эстакадах и затененных участках может замерзать раньше других частей дороги.

Такое предупреждение не гарантирует наличие льда и не заменяет оценку дорожных условий. Однако оно напоминает о необходимости сбавить скорость и увеличить дистанцию.

Проекционный дисплей на лобовом стекле

В некоторых автомобилях скорость, навигационные подсказки и другая информация отображаются непосредственно в поле зрения водителя. Эта технология называется Head-Up Display (HUD).

В зависимости от модели на лобовое стекло проектируются текущая скорость, ограничение скорости, направление движения и другие данные. Благодаря этому водителю реже приходится переводить взгляд на приборную панель.

Проекционный дисплей особенно удобен при движении по незнакомым маршрутам. Наличие функции и список доступной информации зависят от комплектации автомобиля.

Автоматическое переключение дальнего света

Некоторые автомобили умеют самостоятельно переключать дальний свет на ближний, когда система обнаруживает фары встречных машин или задние фонари автомобиля впереди. Когда другие участники движения больше не находятся в зоне действия света, дальний свет может включаться снова.

Эта функция уменьшает необходимость постоянного переключения фар вручную и помогает не ослеплять других водителей. Однако автоматический режим не всегда правильно реагирует на все дорожные ситуации, поэтому управление освещением все равно требует внимания.

Адаптивный круиз-контроль

Обычный круиз-контроль поддерживает заданную скорость, а адаптивный дополнительно следит за впереди автомобилем. С помощью радаров или камер система определяет расстояние до него и при необходимости автоматически сбавляет скорость.

В некоторых моделях адаптивный круиз-контроль работает даже в медленном потоке, вплоть до полной остановки. Это облегчает управление на трассе и в пробках, но не освобождает водителя от обязанности следить за дорогой и быть готовым затормозить.

Контроль давления в шинах

Система контроля давления в шинах, известная как TPMS, предупреждает водителя, если давление в одном колесе снижается до опасного уровня. В зависимости от автомобиля на панели приборов отображается соответствующий символ или отображаются показатели для каждого колеса.

Правильное давление помогает сохранять управляемость, уменьшает неравномерный износ шин и способствует экономии топлива. Если индикатор TPMS загорелся, нужно проверить давление манометром и довести его до значения, рекомендованного производителем.

Важно помнить, что в некоторых системах водитель получает только предупреждение о проблеме, а точные показатели давления на дисплее не отображаются.

Напоминание о пассажирах на заднем сиденье

В некоторых современных автомобилях есть система Rear Seat Reminder, напоминающая водителю проверить задний ряд сидений после завершения поездки. В зависимости от конструкции она может учитывать открывание задней двери перед началом движения или во время поездки, а после остановки подавать звуковой сигнал или показывать сообщение.

Функция призвана помочь не забыть о детях, животных или вещах в салоне. В то же время она не обязательно определяет, действительно ли кто-нибудь остался в автомобиле, поэтому перед выходом следует самостоятельно проверять задние сиденья.

Скрытые отсеки для хранения вещей

Производители автомобилей нередко используют пространство, которое на первый взгляд кажется пустым. В разных моделях дополнительные ниши могут быть под сиденьями, в центральной консоли, под полом багажника или внутри подлокотника.

Такие отсеки помогают хранить документы, зарядные кабели, небольшие инструменты и другие вещи, которые не хочется оставлять на виду. Некоторые из них открываются только после снятия крышки или поднятия части сиденья.

Чтобы найти все доступные места хранения, просмотрите инструкцию к автомобилю. Не используйте скрытые ниши для предметов, которые могут мешать работе механизмов или представлять опасность во время движения.

Функция автоматического торможения

Система автоматического экстренного торможения помогает предотвратить столкновение или уменьшить его последствия. Камеры и датчики оценивают ситуацию впереди и могут предупредить водителя об опасности. Если реакции нет, автомобиль в определенных условиях способен самостоятельно применить тормоза.

Возможности системы зависят от модели: одни реагируют преимущественно на транспортные средства, другие могут распознавать пешеходов или велосипедистов. Работа также ограничена видимостью, погодой и состоянием дорожного покрытия.

Поэтому автоматическое торможение следует воспринимать как дополнительный уровень защиты, а не замену внимательности за рулем.

Электронные подсказки на радио

Автомобильная мультимедийная система может отображать больше информации, чем название радиостанции и частоту. В зависимости от стандарта вещания и оборудования на экране могут отображаться название песни, имя исполнителя, название программы или другие сведения.

В некоторых системах доступны дополнительные цифровые радиоканалы, сохранение любимого контента и информационные сервисы. Конкретные возможности зависят от страны, радиостанции и модели автомобиля, поэтому все функции будут работать везде.

Физический ключ внутри брелока

Если батарейка в ключе-брелоке разрядилась, это не всегда означает, что попасть в автомобиль невозможно. Во многих моделях внутри брелока есть обычный металлический ключ, извлекаемый с помощью небольшой кнопки или фиксатора.

Он позволяет механически открыть дверь, если электронная разблокировка не работает. Правда, замочная скважина иногда скрыта под декоративной накладкой ручки.

После открытия автомобиль может подать сигнализацию, а запуск двигателя потребует отдельной процедуры. Ее следует проверить в инструкции к конкретной модели.

Автоматическая блокировка дверей

Во многих автомобилях можно настроить автоматическую блокировку дверей после начала движения или достижение определенной скорости. В некоторых моделях доступна автоматическая разблокировка после отключения зажигания.

Эти параметры могут быть скрыты в меню настройки мультимедийной системы или бортового компьютера. Водитель может выбрать удобный режим в соответствии с возможностями автомобиля.

Следует проверить, какие именно настройки доступны в вашей машине, особенно если недавно приобрели подержанное авто. Однако не следует изменять параметры, назначение которых вам неясно.

Настройка комфорта через бортовое меню

Часть функций автомобиля управляется через меню, а не отдельными кнопками. В зависимости от комплектации можно настроить продолжительность освещения после выхода из машины, автоматическую сборку зеркал, поведение центрального замка, звуковые сигналы и другие параметры.

Некоторые опции становятся доступны только при определенной комплектации или после активации дополнительного оборудования. Поэтому отсутствие физической кнопки не всегда означает, что функции нет: следует проверить настройку и инструкцию к автомобилю.

Просмотр меню поможет лучше понять возможности машины и приспособить их к своим потребностям.

FAQ

Как узнать, какие скрытые функции есть в моем автомобиле?

Проверьте руководство пользователя, меню настроек мультимедийной системы и панель приборов. Обратите внимание на индикаторы, дополнительные отсеки, настройки освещения и системы помощи водителю. Доступные функции зависят от марки, модели, года выпуска и комплектации автомобиля.

Можно ли самостоятельно активировать скрытые функции авто?

Некоторые функции можно включить в меню настроек. Для других необходимо дополнительное оборудование или диагностическое программное обеспечение. Перед изменением параметров следует проверить рекомендации производителя, поскольку неправильная настройка может повлиять на работу электронных систем и безопасность автомобиля.

Новости партнеров

Новости партнеров