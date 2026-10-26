Режим прекращения огня в Олешках: ВСУ приступают к гуманитарной операции / © antikor.com.ua

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В оккупированных Олешках Херсонской области начинается гуманитарная операция. С трех ночи 27 октября по киевскому времени Силы обороны вводят там режим прекращения огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В Генштабе отметили, что режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые находятся в настоящее время в городе, и подготовки к свободному передвижению гражданского населения из Олешек.

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Кроме того, командование обратилось к гражданам с важным призывом к информационной гигиене во время проведения операции:

Доверяйте только официальным источникам информации.

Будьте особенно осторожны относительно новостей, которые получаете и распространяете.

Не распространяйте слухи и непроверенные данные о деталях, маршрутах, времени и местах передвижения гуманитарных колонн или гражданского населения.

«Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек и обеспечат выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан», — заверили в Генштабе.

Что известно о перемирии в Олешках

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия согласовали время начала прекращения огня для гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области.

Также сообщалось, что Мелания Трамп инициировала переговоры между Украиной и РФ по поводу локального прекращения огня в Олешках.

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Кроме того, Владимир Зеленский раскрыл, как Москва может использовать эвакуацию людей из Олешек для провокации.

Голодомор в Олешках

Напомним, в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.

Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. У них нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

Ситуация с продовольствием в Олешках остается критической. Город фактически изолирован, а возможности для выезда граждан крайне ограничены.

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