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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина вводит режим прекращения огня в Олешках — Генштаб

Силы обороны Украины временно останавливают огонь в районе оккупированных Олешек. С трех часов ночи 27 октября здесь начнется гуманитарная операция по спасению местных жителей.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Режим прекращения огня в Олешках: ВСУ приступают к гуманитарной операции

Режим прекращения огня в Олешках: ВСУ приступают к гуманитарной операции / © antikor.com.ua

В оккупированных Олешках Херсонской области начинается гуманитарная операция. С трех ночи 27 октября по киевскому времени Силы обороны вводят там режим прекращения огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что режим тишины устанавливают исключительно для гуманитарной операции: доставки помощи жителям, которые находятся в настоящее время в городе, и подготовки к свободному передвижению гражданского населения из Олешек.

Кроме того, командование обратилось к гражданам с важным призывом к информационной гигиене во время проведения операции:

  • Доверяйте только официальным источникам информации.

  • Будьте особенно осторожны относительно новостей, которые получаете и распространяете.

  • Не распространяйте слухи и непроверенные данные о деталях, маршрутах, времени и местах передвижения гуманитарных колонн или гражданского населения.

«Силы обороны Украины делают все возможное для помощи жителям Олешек и обеспечат выполнение соответствующих решений для обеспечения безопасности и спасения наших сограждан», — заверили в Генштабе.

Что известно о перемирии в Олешках

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия согласовали время начала прекращения огня для гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области.

Также сообщалось, что Мелания Трамп инициировала переговоры между Украиной и РФ по поводу локального прекращения огня в Олешках.

Кроме того, Владимир Зеленский раскрыл, как Москва может использовать эвакуацию людей из Олешек для провокации.

Голодомор в Олешках

Напомним, в Bild сообщили, что в оккупированных Олешках стремительно ухудшается гуманитарная ситуация: запасы еды иссякают, а уехать из города практически невозможно.

Еще в мае сообщалось, что в Олешках люди массово погибают от голода. У них нечего есть, а попытки доставить хотя бы хлеб завершаются гибелью гражданских.

Ситуация с продовольствием в Олешках остается критической. Город фактически изолирован, а возможности для выезда граждан крайне ограничены.

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