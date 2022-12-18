Рианна впервые показала лицо 7-месячного сына

Барбадосская певица Рианна еще в мае родила первенца, но тщательно прятала его от посторонних глаз.

Правда, фотографы часто "ловили" исполнительницу с сыном и делали снимки. Рианна решила уже и сама не скрывать лицо малыша и впервые показала его публике.

В своем TikTok артистка опубликовала забавный ролик, где их с рэпером ASAP Rocky сын играет в автокресле. Знаменитая мама в это время что-то рассказывала малышу и снимала его видео.

Несмотря на то, что лицо сына Рианна показала, однако рассекречивать его имя звезда не торопится.

Отметим, Рианна стала впервые мамой 13 мая. Отцом ребенка стал американский рэпер ASAP Rocky. Официально пара подтвердила отношения в 2021 году. Правда, слухи об их романе распространялись с 2013 года. Но впоследствии у Рианны были отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, которые длились до 2021 года.

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