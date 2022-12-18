Останавливалось сердце: в Польше спасают трехлетнего мальчика, подавившегося арахисом

В Польше 3-летний мальчик потерял сознание после того, как подавился арахисом. Ребенок сейчас в больнице, его состояние очень тяжелое.

Об этом сообщил спикер больницы в Острове, доктор Адам Стангрет, информирует RMF24.

Инцидент произошел в западном польском городе Лешно, что между Вроцлавом и Познанью. Сразу после инцидента вызвали медиков.

Бригада скорой помощи обнаружила закупорку дыхательных путей, что привело к остановке сердца. В результате спасательной операции жизненные функции мальчика были восстановлены, но ребенка доставили вертолетом в больницу в Остров.

"Ребенок находится в детской реанимации", – сообщил врач Адам Стангрет.

Напомним, в польском Люблине 21-летней украинцы провели уникальную операцию на головном мозге, которая предусматривает пребывание пациента в сознании во время процедуры и его коммуникацию с медиками. Девушка не владеет польским языком, поэтому с медиками работал переводчик из Украины, который помогал пациентке выполнять задания врачей. Такое в этой больнице было впервые.

Ранее в польской больнице Подкарпатского воеводства проснулся из фармакологической комы 2,5-летний украинский мальчик, травмы на теле которого свидетельствуют, что ребенка регулярно избивали, об него тушили сигареты и неоднократно насиловали. В издевательствах подозревают его мать и ее партнера, которых арестовали. Тяжелые травмы угрожают ребенку тяжелой инвалидностью на всю жизнь.

Читайте также: