Ріанна вперше показала обличчя 7-місячного сина

Раніше співачка ретельно приховувала свого первістка.

Барбадоська співачка Ріанна ще у травні народила первістка, утім ретельно ховала його від сторонніх очей.

Щоправда, фотографи часто "ловили" виконавицю із сином та робили знімки. Тож, Ріанна вирішила вже й сама не приховувати обличчя малюка і вперше показала його публіці.

У своєму TikTok артистка опублікувала кумедний ролик, де їхніх із репером ASAP Rocky син бавиться в автокріслі. Знаменита мама тим часом щось розповідала малюку та знімала його відео.

Попри те, що обличчя сина Ріанна показала, однак розсекречувати його ім'я зірка не поспішає.

Зазначимо, Ріанна стала вперше мамою 13 травня. Батьком дитини став американський репер ASAP Rocky. Офіційно пара підтвердила стосунки 2021 року. Щоправда, чутки про їхній роман ширилися від 2013 року. Та згодом Ріанна мала стосунки з саудівським мільярдером Хассаном Джамілем, які тривали до 2021 року.

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