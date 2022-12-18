Jerry Heil у сльозах прокоментувала програш у нацвідборі на "Євробачення-2023"

У суботу, 17 грудня, відгримів грандіозний фінал нацвідбору на "Євробачення-2023", де співачка Jerry Heil посіла лише третє місце.

Виконавиця сподівалася перемогти, тож не змогла стримати емоцій, коли почула результати, та заплакала. Яна пояснила, що хоче розповсюджувати по світу українську мелодику. Однак, співачка усвідомила, що за допомогою "Євробачення" їй це не вдасться зробити. Jerry Heil також додала, що більше не братиме участь у нацвідборі.

"Розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється щоразу, як я чую нову поспівку. Днями, а буває ночами, я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим здобутком. І сьогодні я усвідомила, що зробити мені це завдяки "Євробаченню" не вдасться. Дуже прикро, щиро. Але буду шукати інший шлях", - прокоментувала Яна.

Водночас виконавиця згодна з тим, що перше місце зайняв гурт TVORCHI, адже номер у них був потужний. Jerry Heil вважає, що музиканти докладуть усіх зусиль, аби у Ліверпулі краще виступити.

"Але у Творчих дійсно потужний номер же був. Я впевнена, що Петя Заставний (менеджер гурту – ред.) докладе зусиль, щоб на "Євробаченні" було ще краще!" – додала знаменитість.

Зазначимо, нарешті стало відомо, хто поїде від України на "Євробачення-2023". Змагатиметься за перемогу у міжнародному конкурсі гурт TVORCHI.

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