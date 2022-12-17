Папа Римский в свой день рождения поцеловал руку бездомному

В день своего 86-летия понтифик наградил трех человек, участвующих в благотворительных акциях.

Папа Римский Франциск в субботу, 17 декабря, отметил свое 86-летие, наградив орденом Матери Терезы священника, бизнесмена и бездомного в знак признания их деяний милосердия.

Об этом сообщает Reuters.

Среди награжденных — беспризорный по имени Джан Пьеро, имеющий уличное прозвище Вуэ. Орден Матери Терезы он получил за то, что делится с "коллегами" полученной подаянием.

Другими двумя награжденными были францисканский священник Ханна Джаллуф, служащий в своей стране сириец и итальянский промышленник Сильвано Педролло, получивший награду за строительство школ и обеспечение питьевой водой бедных общин в развивающихся странах.

Также читайте Папа Римский выступил с самым резким заявлением о войне в Украине: вспомнил о Голодоморе как геноциде украинцев

На церемонии в Ватикане Франциск вручил им приз – малый глобус мира в кубообразной рамке с изображением Матери Терезы с ребёнком.

Во время награждения Папа Римский поцеловал бездомному руку, а одна из монахинь ордена, основанного Матерью Терезой, положила ему на шею цветочную гирлянду.

На отдельной аудиенции семинаристы из Рима подарили Папе торт. Других специальных мер по случаю дня рождения понтифика не планировалось.

Папа Франциск (Хорхе Марио Берголио) родился 17 декабря 1936 г. в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В следующем году в марте исполнится 10 лет с момента его избрания главой 1,3 миллиарда верующих католической церкви.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск во время традиционной молитвы к Деве Марии расплакался, когда хотел выразить благодарность от украинцев "за мир, который мы давно просим у Господа".

Читайте также: