Скандал из-за одежды на благотворительность

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Тысячи украинцев, которые остались без домов и одежды, нуждаются в помощи. Обратиться почти по всем вопросам можно в благотворительные фонды, которые рады подставить свое плечо помощи. Но в соцсетях возник новый скандал — благотворительный фонд опубликовал фото вещей, которые передают украинцы для ВПЛ. И состояние этих вещей откровенно шокирует.

Люди разделились на два лагеря: первые говорят, что это мусор, и такую одежду передавать на благотворительность точно нельзя, а другие говорят, что это нормальная ситуация. ТСН.ua собрал все, что известно о скандале, откуда он возник и что пишут украинцы об этой ситуации.

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Украинцы передают на благотворительность изношенные и грязные вещи: скандал

Все началось с публикации благотворительного фонда «Доброе сердце Запорожья» в TikTok. Там опубликовали фото, на котором хорошо видно состояние переданных вещей — они были изорваны, грязны и сильно изношены. Там призывали людей передавать на помощь чистые вещи и в хорошем состоянии.

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«Уважаемые, это не помощь. Это неуважение к тем, кому вы их несете», — коротко, но наглядно отметили в фонде.

Среди вещей можно, в частности, хорошо разглядеть порванную и грязную обувь. В фонде призвали не использовать благотворительность как способ избавиться от хлама. Следует помнить, что во многих случаях передачи вещи попадают именно к украинцам, которые из-за войны потеряли все.

В комментариях собралась оживленная дискуссия. Люди не жалеют слов и описывают ситуацию, как видят:

«Ну я всегда когда бросаю вещи в ящик благотворительности, то бросаю хотя бы то, что выглядит прилично и носить можно».

«Нет, не норм. Лично я отдаю ТОЛЬКО те вещи, которые носила бы сама, если бы мне их отдали»

«Такие люди просто неадекватны. Все вещи, которые передаются на благотворительность, должны быть презентабельными и обязательно чистыми, это настолько очевидно, что об этом говорить странно».

«Вещи не обязательно должны быть новые, но они должны выглядеть достойно. Мне было бы стыдно не то что носить такое, а даже предлагать»

«Как можно людям „на благотворительность“ отдавать что-то, что даже бомжи с мусорки не возьмут»

«Боже, как это знакомо! Мы еще когда на госпиталь собирали постельное, часть отдали животным в приют, а часть отнесли на помойку, потому что оно и бездомных псов могло напугать! А люди это раненым защитникам принесли»

«На тебе Боже, что мне не гоже»

«Может, если человек такое отдает — он отдает последнее? А может, и нет. Вы откуда знаете? Он несет, несет кому-то, не игнорирует потребность… возможно для него это еще норм обувь?»

Кроме всего, в комментариях люди начали писать и о том, что есть вещи в хорошем состоянии и ищут, куда их можно передать.

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Какие вещи принимает этот благотворительный фонд и как помочь

Если у вас есть одежда, обувь, детские игрушки в хорошем состоянии, передать их можно в пункты приема по адресу: Запорожье, улица Святого Николая, 6, ежедневно с 10:00 до 16:00.

Принести гуманитарную помощь можно лично, отправить курьером такси или отправить по почте. Учитывая затруднительное материальное положение многих граждан, расходы на логистику и доставку посылок фонд берет на себя.

Перед отправкой или передачей товаров волонтеры призывают внимательно проверять их состояние: на одежде и вещах не должно быть пятен или повреждений, а любая бытовая техника должна быть полностью исправна.

«Эти вещи призваны радовать и облегчать жизнь людям в затруднительной ситуации, а не наоборот».

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В самом большом дефиците сейчас такие вещи:

Средства гигиены и бытовая химия: стиральные порошки, мыло, шампуни, зубные пасты, в частности детские.

Дорожный инвентарь и сумки.

Товары для матерей и младенцев: коляски, бутылочки для кормления, пустышки, пеленки и подгузники.

Посуда.

Одежда и обувь.

Отдельно отмечается, что одежда должна быть чистой, целой и пригодной для ношения.

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