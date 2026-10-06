«Таке і безхатьки не візьмуть»: у Мережі розгорівся скандал через одяг, який українці передають на благодійність

Скандал через одяг на благодійність

Реклама

Тисячі українців, які залишилися без домівок і одягу, потребують допомоги. Звернутися майже з усіх питань можна до благодійних фондів, які раді підставити своє плече допомоги. Однак у соцмережах виник новий скандал — благодійний фонд опублікував фото речей, які передають українці для ВПО. І стан цих речей відверто шокує.

Люди розділилися на два табори: перші кажуть, що це сміття, і такий одяг передавати на благодійність точно не можна, а інші кажуть, що це нормальна ситуація. ТСН зібрала все, що відомо про скандал, звідки він виник і що пишуть українці про цю ситуацію.

Реклама

Українці передають на благодійність зношені й брудні речі: скандал

Усе почалося з публікації благодійного фонду «Добре серце Запоріжжя» у TikTok. Там оприлюднили фото, на якому добре видно стан переданих речей — вони були подерті, брудні й сильно зношені. Там закликали людей передавати на допомогу лише чисті речі й у гарному стані.

Реклама

«Шановні, це — не допомога. Це — неповага до тих, кому ви їх несете», — коротко, але наочно зазначили у фонді.

Серед речей можна, зокрема, добре побачити порване та брудне взуття. У фонді закликали не використовувати благодійність як спосіб позбутися непотребу. Варто пам’ятати, що в багатьох випадках передачі речі потрапляють саме до тих українців, які через війну втратили все.

У коментарях зібралася жвава дискусія. Люди не шкодують слів та описують ситуацію, як бачать:

«Ну я завжди коли кидаю речі в скриньку благодійності, то кидаю хоча б те, що виглядає прілічно і носити можна».

«Ні, не норм. Особисто я віддаю ТІЛЬКИ ті речі, які б носила сама, якщо б мені їх віддали»

«Такі люди просто є неадекватними. Всі речі, які передаються на благодійність мають бути презентабельними та обов’язково чисті, це настільки очевидно, що про це казати дивно»

«Речі не обов’язково повинні бути нові, але вони повинні мати достойний вигляд. Мені було б соромно не те що носити таке, а навіть пропонувати»

«як можна людям „на благодійність“ віддавати шось, що навіть бомжі з мусорки не візьмуть»

«Боже, як це знайомо! Ми ще коли на шпиталь збирали постільне, то частину віддали тваринкам у притулок, а частину віднесли на смітник, бо воно і безхатніх псів могло налякати! А люди це пораненим захисникам принесли»

«На тобі Боже, що мені не гоже»

«Може якщо людина таке віддає — вона віддає останнє? А може і ні. Ви звідки знаєте? Вона несе, несе комусь, не ігнорує потребу… можливо для неї це ще норм взуття?»

Крім усього, у коментарях люди почали писати і про те, що мають речі в хорошому стані і шукають, куди їх можна передати.

Реклама

Які речі приймає цей благодійний фонд і як допомогти

Якщо ви маєте одяг, взуття, дитячі іграшки у гарному стані, передати їх можна у пункти прийому за адресою: Запоріжжя, вулиця Святого Миколая, 6, щодня з 10:00 до 16:00.

Принести гуманітарну допомогу можна особисто, відправити кур’єром таксі або надіслати поштою. З огляду на скрутне матеріальне становище багатьох громадян, витрати за логістику та доставку посилок фонд бере на себе.

Перед відправкою чи передачею товарів волонтери закликають уважно перевіряти їхній стан: на одязі та речах не повинно бути плям чи пошкоджень, а будь-яка побутова техніка має бути повністю справною.

«Ці речі покликані радувати та полегшувати життя людям у скрутній ситуації, а не навпаки».

Реклама

У найбільшому дефіциті наразі такі речі:

Засоби гігієни та побутова хімія: пральні порошки, мило, шампуні, зубні пасти, зокрема, дитячі.

Дорожній інвентар та сумки.

Товари для матерів і немовлят: візочки, пляшечки для годування, пустушки, пелюшки й підгузки.

Посуд.

Одяг та взуття.

Окремо наголошується, що одяг має бути чистим, цілим і придатним до носіння.

Новини партнерів

Новини партнерів