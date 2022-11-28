Захарова устроила истерику из-за заявления Папы Римского о палачах Украины: "Это уже даже не русофобия"

Захаровой не понравилась правда о войне России против Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова устроила истерику из-за заявления Папы Римского о том, что "чеченцы и буряты — это самые жестокие палачи украинского народа". Она заявила, мол "это уже даже не русофобия, а извращение".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Папа Римский Франциск в одном из интервью объяснил, что "если в Украине есть мученики, значит, есть палачи, которые над ними издеваются". Самыми жестокими представителями оккупационной армии понтифик считает бурят и кадыровцев.

Это разозлило Захарову, из-за она устроила истерику.Сспикер российского МИД заявил, что "такие высказывания — это уже даже не русофобия, а — извращение".

Захарова заявила, что в 90-х России "упрекали издевательства над народами Кавказа, а теперь по ее мнению якобы все наоборот — народы Кавказа издеваются над россиянами". Кого именно имела в виду Захарова под "русскими" неизвестно.

Массовые захоронения в Украине

После освобождения временно оккупированных территорий Украины правоохранители находят братские могилы, где похоронены убитые и замученные россиянами украинцы.

Так, в Изюме эксгумировали 447 тел украинцев, которых во время оккупации жестоко убили россияне. Среди замученных нашли также тело детского писателя Владимира Вакуленко.

Похожие зверства россияне совершали также в Киевской области – Буче и Ирпене. После освобождения Херсонщины там обнаруживают застенки и места захоронений украинцев, убитых армией России.

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