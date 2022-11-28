В Харьковской области россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко: тело нашли в братской могиле

В Харьковской области во время оккупации россияне убили детского писателя Владимира Вакуленко. Его тело нашли в братской могиле.

Об этом пишет "Суспильне".

Владимир Вакуленко исчез еще в марте 2022 года. Он жил в селе Капитоловка, что вблизи Изюма. Родители более полугода искали единственного сына, впоследствии стало известно, что его похитили россияне.

Тело писателя было найдено в братской могиле после деоккупации Изюма. Сначала правоохранители утверждали, что это тело принадлежит неизвестной женщине, однако ДНК-экспертиза установила, что погибшим является Владимир Вакуленко.

"Расследователи "Суспильного" нашли фото тела под номером 319, сделанное перед погребением. На нем прострелены документы Владимира Вакуленко. Также татуировка на руке, похожая на ту, что имел писатель. Сейчас же данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза", – говорится в сообщении.

У мужчины остался несовершеннолетний сын с инвалидностью, никогда не расстававшийся с отцом.

Массовые захоронения в Изюме

После освобождения украинского Изюма там нашли много братских могил, в которых россияне хоронили замученных и убитых ими украинцев. На одном из мест массовых захоронений в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел. Среди них было 22 военнослужащих и 5 детей.

Также в Изюме правоохранители изъяли тела 46-летнего мужчины, его 20-летнего сына и 56-летнего знакомого, которых россияне расстреляли во время оккупации.

На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел в Изюме, видна рука убитого украинца, на которой одеты сине-желтые браслеты. Тело принадлежит украинскому защитнику Сергею Сове. Его президент Зеленский наградил отличием "Героя Украины" посмертно.

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