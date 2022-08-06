Россияне срочно выкапывают тела во дворах Мариуполя (видео)

Оккупанты выкапывают трупы и без идентификации хоронят в братской могиле.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики возобновили эксгумацию – выкапывают из дворов жилых домов трупы и без идентификации хоронят в братской могиле.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты срочно возобновили эксгумацию. Основная часть по бул. Меотиды. С каждого двора 10-15 могил. Сразу на Старый Крым в братскую могилу. Без предварительной попытки идентификации", — говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, известно, что номера на табличках на кладбище – это не порядковый номер тела для учета, а номер протокола осмотра прокуратуры "ДНР".

"То есть под каждым номером не один, а несколько трупов. Даже через месяцы реальный размах трагедии Мариуполя поражает, а реальное количество погибших страшно вообразить", — отметил он.

Напомним, россияне планируют показательный "суд" над военнопленными в Мариуполе – готовят клетки в филармонии.

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