Росіяни терміново викопують тіла у дворах Маріуполя (відео)

Окупанти викопують трупи і без ідентифікації ховають у братській могилі.
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники поновили ексгумацію – викопують із дворів житлових будинків трупи і без ідентифікації ховають у братську могилу.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти терміново поновили ексгумацію. Основна частина по бул. Меотиди. З кожного подвір’я 10-15 могил. Одразу на Старий Крим в братську могилу. Без попередньої спроби ідентифікації", - йдеться у дописі.
За словами Андрющенка, відомо, що номери на табличках на кладовищі – це не порядковий номер тіла для обліку, а номер протоколу огляду прокуратури "ДНР".
"Тобто під кожним номером не один, а декілька трупів. Навіть через місяці реальний розмах трагедії Маріуполя вражає, а реальну кількість загиблих страшно уявити", - зазначив він.
Нагадаємо, росіяни планують показовий "суд" над військовополоненими в Маріуполі – готують клітки у філармонії.
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