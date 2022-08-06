Росіяни терміново викопують тіла у дворах Маріуполя (відео)

Окупанти викопують трупи і без ідентифікації ховають у братській могилі.

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники поновили ексгумацію – викопують із дворів житлових будинків трупи і без ідентифікації ховають у братську могилу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти терміново поновили ексгумацію. Основна частина по бул. Меотиди. З кожного подвір’я 10-15 могил. Одразу на Старий Крим в братську могилу. Без попередньої спроби ідентифікації", - йдеться у дописі.

За словами Андрющенка, відомо, що номери на табличках на кладовищі – це не порядковий номер тіла для обліку, а номер протоколу огляду прокуратури "ДНР".

"Тобто під кожним номером не один, а декілька трупів. Навіть через місяці реальний розмах трагедії Маріуполя вражає, а реальну кількість загиблих страшно уявити", - зазначив він.

Нагадаємо, росіяни планують показовий "суд" над військовополоненими в Маріуполі – готують клітки у філармонії.

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