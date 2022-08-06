Ердоган та Путін домовились у Сочі довести товарообіг до 100 мільярдів доларів

Президенти також домовилися про часткову оплату російського газу в рублях, яку має здійснювати Туреччина.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вирішив зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Заради цього він приїхав у Сочі.
Туреччина вирішила покращити співпрацю з путінським режимом. Збираються це зробити в сфері торгівлі, туризму та сільського господарства, передає "24 канал".
Ердоган заявив, що на зустрічі з Путіним поговорили про те, як далі розвиватимуть торгово-економічну співпрацю.
"Раніше ми заявляли про нашу мету в торгівлі в 100 мільярдів доларів. У цьому напрямку ми хочемо розвивати нашу співпрацю в таких сферах, як торгівля, туризм і сільське господарство, особливо в енергетиці. Ми сповнені рішучості забезпечити, щоб обсяг нашої двосторонньої торгівлі досяг більшого рівня", – сказав Ердоган.
Міністри торгівлі двох країн навіть підписали в Сочі відповідний меморандум.
Крім цього, президенти домовилися про часткову оплату російського газу в рублях, яку має здійснювати Туреччина.
Зазначається, що зустріч тривала чотири години.
Нагадаємо, Ердоган вкотре запропонував Путіну організувати переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
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