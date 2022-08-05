Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ґауляйтера Херсонщини Сальдо ввели у медикаментозну кому - росЗМІ

Дата публікації
Перегляди
2184
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ґауляйтера Херсонщини Сальдо ввели у медикаментозну кому - росЗМІ

Фото: Baza

Спочатку колаборанта вивезли до окупованого Криму нібито з підозрою на інсульт. Нині ж Сальдо госпіталізують із Криму до однієї з московських лікарень.

Голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у медикаментозній комі.

Про це пишуть російські видання Baza та RT із посиланням на джерела.

Спочатку колаборанта вивезли до окупованого Криму нібито з підозрою на інсульт. Нині ж Сальдо госпіталізують із Криму до однієї з московських лікарень, пише Baza.

Зазначається, що зрадника, ймовірно, отруїли — його стан вкрай тяжкий.

Проте RT пише, що стан середньої тяжкості.

Нагадаємо, 4 серпня Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику - "голові уряду" С.В. Єлісєєву. Сальдо повідомив, що нібито має проблеми зі здоров'ям, тому лікуватиметься. 

Раніше повідомлялось, що Сальдо отруїла ФСБ, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео.

Крім того, 11 липня у Херсоні Сальдо спробували підірвати. Це була вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

СБУ ідентифікувала зрадників, які готували псевдореферендум на Херсонщині

СБУ ідентифікувала зрадників, які готували псевдореферендум на Херсонщині

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація