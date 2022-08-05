Ґауляйтера Херсонщини Сальдо ввели у медикаментозну кому - росЗМІ

Спочатку колаборанта вивезли до окупованого Криму нібито з підозрою на інсульт. Нині ж Сальдо госпіталізують із Криму до однієї з московських лікарень.

Голова окупаційної "адміністрації" Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у медикаментозній комі.

Про це пишуть російські видання Baza та RT із посиланням на джерела.

Спочатку колаборанта вивезли до окупованого Криму нібито з підозрою на інсульт. Нині ж Сальдо госпіталізують із Криму до однієї з московських лікарень, пише Baza.

Зазначається, що зрадника, ймовірно, отруїли — його стан вкрай тяжкий.

Проте RT пише, що стан середньої тяжкості.

Нагадаємо, 4 серпня Сальдо заявив, що він передає свої "обов'язки" іншому зраднику - "голові уряду" С.В. Єлісєєву. Сальдо повідомив, що нібито має проблеми зі здоров'ям, тому лікуватиметься.

Раніше повідомлялось, що Сальдо отруїла ФСБ, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео.

Крім того, 11 липня у Херсоні Сальдо спробували підірвати. Це була вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

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