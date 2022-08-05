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"Орки носяться з повними від страху штанами": у Новій Каховці прогримів вибух на ворожому складі боєприпасів

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"Орки носяться з повними від страху штанами": у Новій Каховці прогримів вибух на ворожому складі боєприпасів

Фото: Стратком ЗСУ

У тимчасово захопленій Новій Каховці на Херсонщині 5 серпня прогримів вибух на складі з боєприпасами російських військ.

Перелякані окупанти в паніці шукають тих, хто надає інформацію про їхні склади.

Про це Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило в Мережі.

"В Новій Каховці пролунав потужний вибух. Пряме влучання в черговий склад "гуманітарки". Орки носяться по всьому місту з виряченими очима і повними від страху штанами", – йдеться в опублікованій інформації.

"Йдуть постійні шмони і перевірки місцевих. Шукають панічно тих, хто надає інформацію, а воно не працює, бо орків ненавидять майже всі. І куди б вони вчергове не сховали своє лайно, його знайдуть і знищать!" – наголосили в Страткомі ЗСУ.

Нагадаємо, протягом 4 серпня на півдні України ЗСУ ліквідували 39 окупантів, знищили три їхні склади з боєприпасами та чотири ЗРК С-300.

Втрати росіян на 5 серпня: знищено 41 650 окупантів та 950 ворожих артсистем

Втрати росіян на 5 серпня: знищено 41 650 окупантів та 950 ворожих артсистем

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8596
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