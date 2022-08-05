Кім повідомив про загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу Миколаєва

Унаслідок російського обстрілу Миколаєва вдень 5 серпня постраждали щонайменше 10 осіб. Також є загиблі.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вже понад 10 (300) лише в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00", - написав він.

Нагадаємо, у Миколаєві запроваджується довга комендантська година – на два вихідні дні. Вона триватиме від 23 години вечора 5 серпня до 5 ранку 8 серпня.

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