Білорусь знову подовжила військові навчання поблизу кордонів України

Навчання солдатів поблизу кордонів України триватимуть щонайменше ще тиждень - до 13 серпня. До слова, востаннє Білорусь продовжувала навчання 29 липня.

Про це повідомила моніторингова група "Білоруський Гаюн".

Зазначається, що про те, що навчання триватимуть далі, свідчать графіки проведення заходів на полігонах. Слід зауважити, 7 серпня буде вихідним днем ​​для всіх полігонів, 6 серпня – для деяких.

"Загальна кількість продовжень становила 15 тижнів. Варто зазначити, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.

Фото: "Белорусский Гаюн".

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці, 5 серпня, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Білорусь продовжує перевіряти бойову гоовність своїй військ.

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