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Білоруські сили спеціальних операцій проводять перевірку бойової готовності - Генштаб

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Білоруські сили спеціальних операцій проводять перевірку бойової готовності - Генштаб

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Білорусь продовжує перевіряти бойову гоовність своїй військ.

Станом на ранок п'ятниці, 5 серпня, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. 

Зазначається, що посилили кордон у в Брестській та Гомельській областях.

"В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності", - наголосили у зведенні. 

Нагадаємо, розпочалася 163 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. На Авдіївському напрямку тривають бої, на Бахмутському - росіяни без успіху вели штурмові дії. Детальніше про ситуації на фронті станом на ранок 5 серпня - у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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