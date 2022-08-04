Контрнаступ ЗСУ відкладено: Жданов назвав причину

За словами експерта, зараз росіянам потрібно перемир'я, а Україні - перемога на полі бою для формування переговорної позиції.

Збройним силам України, ймовірно, доведеться дещо почекати з контрнаступом через малі обсяги поставок Заходом зброї.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у контексті актуальної ситуації на фронті.

"Питання з контрнаступом трохи відкладається. Але питання оборонної операції - ні, ми в змозі її провести", - зазначив він.

За словами Жданова, зараз росіянам потрібно перемир'я, а Україні - перемога на полі бою для формування переговорної позиції.

"Не можна сказати, що повністю не існує загрози прориву російських військ на напрямках трьох основних міст, але при цьому ймовірність прориву практично дорівнює нулю", - висловився експерт, уточнивши, що має на увазі Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв.

Він підкреслив, що ворог намагається розтягнути ЗСУ по всій лінії фронту, довжина якої становить майже 2,5 тисячі кілометрів.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 серпня у Дніпропетровській області тричі оголошували повітряну тривогу.

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