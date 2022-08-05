Астрологічний прогноз на 5 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань необхідно відмовитися — успішними вони не стануть, зате можна підібрати "хвости" — довести до ладу розпочаті раніше справи. Також не варто ухвалювати важливі рішення – вони свідомо виявляться хибними.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: помаранчевий, шоколадний.

Щасливі камені дня: чорні перли, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: органи грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, становлять небезпеку, тому важливо одразу ж після появи перших симптомів вжити необхідних заходів. Особливу увагу варто приділити стану серцево-судинної системи – можливе загострення хронічних та поява нових недуг.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають значення, тому, хоч би яким був їхній сюжет, не варто приймати їх близько до серця.

Афоризм дня: "Сміливість — це відсутність страху, а опір йому і управлінню ним" (Марк Твен).

Геометрична фігура дня: зигзаг.

Ангел-охоронець дня: Амас – виконує бажання.

Магія та містика дня: можна звертатися з проханнями до язичницьких богів.

Табу дня: не можна ворожити і дивитись у дзеркала.

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