Блискавка вразила групу людей у парку біля Білого дому: відео

Після удару блискавки у сквері Лафайєт у столиці США четверо людей були госпіталізовані.

У четвер, 4 серпня, під час грози блискавка влучила у групу людей, які перебували у парку поблизу Білого дому у Вашингтоні. Четверо людей серйозно постраждали.

Про це повідомила у Twitter служба пожежної охорони і медичної допомоги Вашингтона.

Постраждалих — двох дорослих чоловіків і двох дорослих жінок — доправили до місцевих лікарень у критичному стані.

Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n — DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022

Згодом у Мережі опублікували запис із камери спостережень за погодою, яка зафіксувала цей неймовірний удар блискавки приблизно в той час, коли 4 людини були вражені біля Білого дому.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq — Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

Лафайєт-сквер, громадський парк площею 7 акрів, розташований безпосередньо на північ від Білого дому. Він часто буває переповнений відвідувачами, особливо в літні місяці.

Як повідомляє Reuters, у четвер, 4 серпня, температура у Вашингтоні перевищила 32,2 градуса за Цельсієм. Увечері столицею США прокотилася сильна гроза.

Нагадаємо, раніше Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) зареєструвала у США найдовшу блискавку за історію спостережень — 768 км.

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