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Блискавка вразила групу людей у парку біля Білого дому: відео

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Блискавка вразила групу людей у парку біля Білого дому: відео

Фото: соцмережі

Після удару блискавки у сквері Лафайєт у столиці США четверо людей були госпіталізовані.

У четвер, 4 серпня, під час грози блискавка влучила у групу людей, які перебували у парку поблизу Білого дому у Вашингтоні. Четверо людей серйозно постраждали. 

Про це повідомила у Twitter служба пожежної охорони і медичної допомоги Вашингтона.

Постраждалих — двох дорослих чоловіків і двох дорослих жінок — доправили до місцевих лікарень у критичному стані.

Згодом у Мережі опублікували запис із камери спостережень за погодою, яка зафіксувала  цей неймовірний удар блискавки приблизно в той час, коли 4 людини були вражені біля Білого дому.

Лафайєт-сквер, громадський парк площею 7 акрів, розташований безпосередньо на північ від Білого дому. Він часто буває переповнений відвідувачами, особливо в літні місяці.

Як повідомляє Reuters, у четвер, 4 серпня, температура у Вашингтоні перевищила 32,2 градуса за Цельсієм. Увечері столицею США прокотилася сильна гроза.

Нагадаємо, раніше Всесвітня метеорологічна організація ООН (ВМО) зареєструвала у США найдовшу блискавку за історію спостережень — 768 км. 

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